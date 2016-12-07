"Самопомич" снова решила не голосовать до рассмотрения вопроса Новинского
Фракция "Самопомич" решила не принимать участие в голосовании Верховной Рады пока не рассмотрят снятие неприкосновенности с депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.
Об этом заявил депутат от этой фракции Егор Соболев, выступая с трибуны Рады в среду.
"До того момента, пока Верховная Рада не вынесет на голосование решение о лишении Новинского депутатской неприкосновенности, "Самопомич" и дальше не будет принимать участия ни в одном голосовании", – сказал он.
Соболев снова призвал поставить на рассмотрение законопроект "Самопомичи", который предусматривает предоставление Радой согласия на привлечение депутата к ответственности в течение семи дней с момента соответствующего представления ГПУ, позволяет депутату самому отказаться от неприкосновенности, а также предусматривает блокирование загранпаспорта депутата в случае представления ГПУ.
Как известно, во вторник регламентный комитет Верховной Рады отказался поддержать представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Новинского. Генпрокурор Юрий Луценко все же рассчитывает, что Рада этот вопрос поддержит.
По словам спикера Андрея Парубия, Рада рассмотрит снятие неприкосновенности с Новинского в четверг.
В середине ноября "Самопомич" уже заявляла, что не будет принимать участие в голосованиях, пока Рада не возьмется за Новинского.
Олег Шанковский, УП
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