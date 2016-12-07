Хакеры атаковали и сайт Пенсионного фонда
Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о хакерских атаках на электронные ресурсы Пенсионного фонда.
Об этом он сообщил журналистам в среду, передают "Українські новини".
"Сейчас все работают, чтобы ликвидировать последствия атак... Они начались позавчера", – сказал министр.
Рева подчеркнул, что это – одна из мощнейших атак, которым за последнее время подвергались госструктуры.
В то же время он отметил, сбой в работу сайтов не повлияет на выплату пенсий.
Как сообщалось, работа сайтов Министерства финансов и Государственной казначейской службы 7 декабря заблокирована в результате хакерской атаки.
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