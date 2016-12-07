Хакеры атаковали и сайт Пенсионного фонда

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Среда, 7 декабря 2016, 11:40

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о хакерских атаках на электронные ресурсы Пенсионного фонда.

Об этом он сообщил журналистам в среду, передают "Українські новини".

"Сейчас все работают, чтобы ликвидировать последствия атак... Они начались позавчера", – сказал министр.

Рева подчеркнул, что это – одна из мощнейших атак, которым за последнее время подвергались госструктуры.

В то же время он отметил, сбой в работу сайтов не повлияет на выплату пенсий.

Как сообщалось, работа сайтов Министерства финансов и Государственной казначейской службы 7 декабря заблокирована в результате хакерской атаки.

Темы: пенсии хакеры
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