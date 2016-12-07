Парламент просит мир признать Голодомор 30-тых годов геноцидом

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Среда, 7 декабря 2016, 11:50

ВР приняла постановление об обращении к демократическим государствам признать  Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине преступлением геноцида против украинского народа.

За соответствующее постановление проголосовали 233 депутата.

Авторами постановления являются депутаты Николай Княжицкий, Анна Гопко и Виктория Сюмар.

По словам Княжицкого, документ не только согласован с МИД, а и вынесен по просьбе МИД, просило принять документ, чтобы дать директивы послам для активизации признания голодомора геноцидом.

"Верховная Рада обращается к государствам мира с просьбой признать Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине преступлением геноцида украинского народа", - сказано в заявлении.

"Наша общая память о преступления является залогом их неповторения в будущем!" - добавляется в заявлении.

Руководство СССР блокировало любую информацию о реальной ситуации в Украине. Оно сознательно дезориентировало мировую общественность, говорится в тексте.

"Некоторые иностранные журналисты, которые побывали в окруженной железным занавесом и охваченной голодом Украины, сумели своими публикациями донести миру правду о преступлении убийства миллионов людей. Мы их сегодня называем Людьми правды", - сказано в заявлении.

Это журналисты, общественные деятели, художники, политики демократического мира и обычные украинские крестьяне. Одни публиковали статьи в свободной прессе, другие - описывали увиденное и пережитое в дневниках или просто фотографировали тот ужас, который проходил вокруг.

"Через много лет эта информация стала одной из причин краха коммунистического режима, на руинах которого появилась независимая Украина", - говорится в заявлении.

Депутат подчеркивают, что теперь Украина снова стала жертвой агрессии сталинских последователей из Кремля – Украина противостоит не только агрессии с востока, но и масштабному информационному нашествию, основанному на лжи.

Агрессор снова выстраивает стену пропаганды, чтобы скрыть свои преступления. И сегодня, как и восемь десятков лет назад Украина нуждается в словах правды, чтобы мир знал.

Кроме того ВР выражает глубокую благодарность всем тем, кто прорывал выстроенную коммунистическим тоталитарным режимом железный занавес пропаганды и лжи, всем тем, кто хранил память о трагедии, которую пережил украинский народ и всем тем, кто по крупицам восстанавливал правду о Голодоморе.

Верховная Рада также выражает благодарность всем государствам мира, которые сегодня поддерживают наше государство в противостоянии с агрессором, выражает благодарность всем, кто сегодня доносит правду о событиях в Украине к мировой общественности.

Оксана Коваленко, УП

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