Парламент просит мир признать Голодомор 30-тых годов геноцидом
ВР приняла постановление об обращении к демократическим государствам признать Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине преступлением геноцида против украинского народа.
За соответствующее постановление проголосовали 233 депутата.
Авторами постановления являются депутаты Николай Княжицкий, Анна Гопко и Виктория Сюмар.
По словам Княжицкого, документ не только согласован с МИД, а и вынесен по просьбе МИД, просило принять документ, чтобы дать директивы послам для активизации признания голодомора геноцидом.
"Верховная Рада обращается к государствам мира с просьбой признать Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине преступлением геноцида украинского народа", - сказано в заявлении.
"Наша общая память о преступления является залогом их неповторения в будущем!" - добавляется в заявлении.
Руководство СССР блокировало любую информацию о реальной ситуации в Украине. Оно сознательно дезориентировало мировую общественность, говорится в тексте.
"Некоторые иностранные журналисты, которые побывали в окруженной железным занавесом и охваченной голодом Украины, сумели своими публикациями донести миру правду о преступлении убийства миллионов людей. Мы их сегодня называем Людьми правды", - сказано в заявлении.
Это журналисты, общественные деятели, художники, политики демократического мира и обычные украинские крестьяне. Одни публиковали статьи в свободной прессе, другие - описывали увиденное и пережитое в дневниках или просто фотографировали тот ужас, который проходил вокруг.
"Через много лет эта информация стала одной из причин краха коммунистического режима, на руинах которого появилась независимая Украина", - говорится в заявлении.
Депутат подчеркивают, что теперь Украина снова стала жертвой агрессии сталинских последователей из Кремля – Украина противостоит не только агрессии с востока, но и масштабному информационному нашествию, основанному на лжи.
Агрессор снова выстраивает стену пропаганды, чтобы скрыть свои преступления. И сегодня, как и восемь десятков лет назад Украина нуждается в словах правды, чтобы мир знал.
Кроме того ВР выражает глубокую благодарность всем тем, кто прорывал выстроенную коммунистическим тоталитарным режимом железный занавес пропаганды и лжи, всем тем, кто хранил память о трагедии, которую пережил украинский народ и всем тем, кто по крупицам восстанавливал правду о Голодоморе.
Верховная Рада также выражает благодарность всем государствам мира, которые сегодня поддерживают наше государство в противостоянии с агрессором, выражает благодарность всем, кто сегодня доносит правду о событиях в Украине к мировой общественности.
Оксана Коваленко, УП
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