За сутки в зоне АТО 5 бойцов ранены, 1 контужен – штаб

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Среда, 7 декабря 2016, 12:51

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции пострадали 6 военных.

Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, но пятеро бойцов получили ранения (Луганское - трое раненых в результате обстрела, Марьинка - 1, Светлодарск - 1). Кроме этого один военнослужащий во время вражеского обстрела на передовой получил контузию", – сообщил полковник.

По его словам, минувшие сутки отметились тем, что боевики увеличили количество обстрелов из тяжелого оружия.

Лысенко предположил, что, очевидно, это было своеобразное "поздравление" противника с Днем украинского войска.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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