Генсек НАТО призвал давить на РФ, чтобы заставить ее выполнять "Минск"

00
0
Среда, 7 декабря 2016, 12:54

На заседании Комиссии Украина-НАТО Альянс подтвердил приверженность поддержке Украины и призвал Россию к выполнению Минских договоренностей.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается очень серьезной. В прошлом месяце мы видели ужасные нарушения режима прекращения огня, и они продолжаются", - сказал он.

По его словам, на заседании комиссии глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил преданность Украины Минским договоренностям.

"На России лежит значительная ответственность за прекращение конфликта", - подчеркнул Столтенберг и выразил сожаление, что заседание нормандской четверки на уровне МИД не принесло результатов на прошлой неделе.

Он призвал все стороны удвоить усилия по выполнению Минских соглашений.

"Мы, мировое сообщество, должны оказывать давление на Россию с целью принудить ее к выполнению Минских соглашений. В связи с этим санкции должны быть продолжены", - подчеркнул Столтенберг.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки в зоне АТО 5 бойцов ранены, 1 контужен – штаб
Довгий подтвердил встречи с Онищенко и рассказал свою версию
Омелян: на Балчуна давят, а я узнаю об этом из третьих уст
НБУ признал еще один банк неплатежеспособным
Все новости
Спорьте!

Украинцы запустили площадку для споров

Фотоконкурс

Хотин vs Львовская опера. Выбраны 10 победителей "Вики любит памятники"