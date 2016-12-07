Еще троим крымским мусульманам продлили арест

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Среда, 7 декабря 2016, 13:47

Троим крымским мусульманам, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест, двоим – до марта и одному – до февраля.

Как сообщают Крым.Реалии, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову продлили срок ареста до 11 марта 2017 года.

По данным адвоката Вадима Сирука Эмиля Курбединова, ему арест продлили до 8 февраля 2017 года. Сейчас Сирук находится в психлечебнице, куда его насильно поместили для "судебной экспертизы".

Адвокат на своей странице в Facebook сообщил, что ему до сих не удалось попасть к Сируку, а во вторник того не доставили в суд.

Накануне подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест троим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир": Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову.

В ноябре российские оккупационные власти назначили еще шестерым крымским татарам, которых они обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", принудительную психологическую экспертизу.

7 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дон огласил приговоры четырем крымским мусульманам.

Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называют организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Темы: Крым
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