Экс-глава Киевэнергохолдинга задержан с именными часами от Путина

Прокуратура Киева совместно с Национальной полицией и СБУ в рамках дела о растрате государственных средств в особо крупном размере задержала экс-руководителя Киевэнергохолдинга Юрия Бондаря.



Об этом сообщил в своем Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.



По словам Луценко, Бондарь причастен к отчуждению акций, принадлежащих общине столицы.



Генпрокурор заявляет, что задержанный готовился к бегству на территорию т. н. "ДНР".



"Найденные при обыске именные часы от Путина – красноречивое свидетельство союза пятой колонны и криминала", – заявил Луценко.





Украинская правда