Ходаковский: по "ДНРовскому паспорту" билет в РФ не купишь
Создатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский ездит в Россию по украинскому паспорту, а не по документам так называемой "ДНР".
Об этом он рассказал в ходе онлайн-конференции, сообщает "ОстроВ".
"Границу нашу с Россией я прохожу по украинскому паспорту, потому что билеты на самолет по "ДНРовскому паспорту", как мне сказали, купить нельзя", – заявил Ходаковский.
Но "республиканским паспортом" он хвалится:
"Как удостоверение личности я везде показываю, причем гордясь втайне, ДНРовский паспорт", – заявил Ходаковский.
Как известно, Россия не признала существования самопровозглашенных "республик" Донбасса – а значит не может признать и так называемые "паспорта" формирований "ДНР" и "ЛНР", которые Украина признала террористическими организациями.
Александр Ходаковский – бывший сотрудник Службы безопасности Украины, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров боевиков Донбасса. Он создал и возглавил батальон "Восток", но уже не занимает постов в "ДНР".
Ходаковский – сторонник присоединения Донбасса к России, но находится в конфронтации с главарем "ДНР" Александром Захарченко.
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А тепер питання:чого вся ця бандитня до сих пір громадяни України і користуються українськими паспортами? Ах, ми не можемо лишити їх громадянська бо це порушення прав людини. А вспорювати животи українським патріотам це напевно захист прав людини. З точки зору Порошенка це напевно так. Бо патріотів він пресує а з бандитами торгує.
Для начала нужен Закон, позволяющий лишать гражданства за сепаратизм.