Ходаковский: по "ДНРовскому паспорту" билет в РФ не купишь

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Среда, 7 декабря 2016, 14:47

Создатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский ездит в Россию по украинскому паспорту, а не по документам так называемой "ДНР".

Об этом он рассказал в ходе онлайн-конференции, сообщает "ОстроВ".

"Границу нашу с Россией я прохожу по украинскому паспорту, потому что билеты на самолет по "ДНРовскому паспорту", как мне сказали, купить нельзя", – заявил Ходаковский.

Но "республиканским паспортом" он хвалится:

"Как удостоверение личности я везде показываю, причем гордясь втайне, ДНРовский паспорт", – заявил Ходаковский.

Как известно, Россия не признала существования самопровозглашенных "республик" Донбасса – а значит не может признать и так называемые "паспорта" формирований "ДНР" и "ЛНР", которые Украина признала террористическими организациями.

Александр Ходаковский – бывший сотрудник Службы безопасности Украины, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров боевиков Донбасса. Он создал и возглавил батальон "Восток", но уже не занимает постов в "ДНР".

Ходаковский – сторонник присоединения Донбасса к России, но находится в конфронтации с главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Темы: Донбасс паспорт сепаратизм Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 193.46.66.---Sergio_S07.12.2016 15:30
Mykola Bratiichuk:
А тепер питання:чого вся ця бандитня до сих пір громадяни України і користуються українськими паспортами? Ах, ми не можемо лишити їх громадянська бо це порушення прав людини. А вспорювати животи українським патріотам це напевно захист прав людини. З точки зору Порошенка це напевно так. Бо патріотів він пресує а з бандитами торгує.
Прежде чем ляпать "Порошенко виноват" по всякому поводу и без повода почитайте пожалуйста действующую процедуру о выходе из гражданства.
Для начала нужен Закон, позволяющий лишать гражданства за сепаратизм.
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk07.12.2016 15:13
А тепер питання:чого вся ця бандитня до сих пір громадяни України і користуються українськими паспортами? Ах, ми не можемо лишити їх громадянська бо це порушення прав людини. А вспорювати животи українським патріотам це напевно захист прав людини. З точки зору Порошенка це напевно так. Бо патріотів він пресує а з бандитами торгує.
ОтветитьС цитатой
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