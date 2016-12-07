Трамп стал человеком года по версии "Тime"
Новоизбранный президент США стал человеком года по версии редакции американского журнала "Тime".
Об этом журнал сообщил в своей статье в среду.
Donald Trump is TIME's Person of the Year 2016 #TIMEPOY https://t.co/5pTGOksevE pic.twitter.com/N8BtqTu9Nl— TIME (@TIME) December 7, 2016
В коротком списке редакции была также и оппонент Трампа - Хиллари Клинтон, которая стала второй.
Как известно, Трамп вступит в должность 20 января.
15 декабря он проведет пресс-конференцию, на которой заявит о прекращении ведения бизнеса.
Украинская правда
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