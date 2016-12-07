Прокуратура раскрыла схему хищений на "Сумыхимпром" на 93 млн

Следователи прокуратуры Сумской области раскрыли схему присвоения имущества ПАО "Сумыхимпром" на сумму в 93 млн грн.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Сумской области.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что сумма убытков, причиненных предприятию, 99,9% уставного фонда которого принадлежит государству, составляет 93 млн грн.

В связи с отсутствием указанного должностного лица в Украине в порядке ст. ст. 111, 135 УПК Украины уведомление о подозрении вручено администрации ПАО "Сумыхимпром" и жилищно-эксплуатационной организации по адресу его проживания в г. Сумы.

Следователем прокуратуры управляющего санацией объявлен в розыск, говорится в сообщении.

Кроме того, следственному судье внесены ходатайства о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого с целью его поводу участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на проведение обыска в его доме.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

В то же время, в ходе следствия проверяется законность получения и перечисления в 2012 - 2013 годах 11 млн грн предприятием, связанным с руководством ОАО "Сумыхимпром", в благотворительный фонд "Сумской регион".

Как известно, суд Сумской области 22 июня 2016 продлил санацию ОАО "Сумыхимпром" на 6 месяцев.

Как известно, 14 января 2015 на общем собрании кредиторов ОАО "Сумыхимпром" было принято решение о выкупе долгов в залоговых кредиторов (ВАБанка, Укрэксимбанка и Банка Аваль), которые отказались согласовать план оздоровления ПАО "Сумыхимпром".

Ранее план санации был согласован комитетом кредиторов и общим собранием кредиторов. Для начала выполнения план санации подлежит утверждению Фондом госимущества и Хозяйственным судом Сумской области.

Общая сумма регистровой задолженности ОАО перед кредиторами составляет около 1,4 млрд гривен.

Общая сумма задолженности ОАО перед банками, которые отказались согласовать план санации, составляет около 340 млн гривен.

ПАО "Сумыхимпром" - ключевое предприятие химической отрасли Украины, входит в список ТОП-100 крупнейших государственных предприятий.

Компания производит около 50 видов химической продукции, основные из которых - комплексные химические удобрения (около 53% продаж) и диоксид титана (около 40% продаж).

Продукция предприятия используется в сельском хозяйстве, строительстве, лакокрасочной промышленности.

Экономическая правда