Боевики за день совершили 10 обстрелов, на Луганском направлении - тихо

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Среда, 7 декабря 2016, 18:11

В среду боевики 10 раз стреляли в сторону украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Утром российско-оккупационные войска начали обстрел Водяного из 152 миллиметровой артиллерии и танков. Позже из 120 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Чермалик и Широкино, а из 82 миллиметровых - Красногоровку. Из гранатометов и вооружения БМП боевики вели огонь по Славному и Широкино", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку.

На Луганском направлении было тихо.

Украинская правда

Темы: АТО
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