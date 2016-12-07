Боевики за день совершили 10 обстрелов, на Луганском направлении - тихо

В среду боевики 10 раз стреляли в сторону украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Утром российско-оккупационные войска начали обстрел Водяного из 152 миллиметровой артиллерии и танков. Позже из 120 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Чермалик и Широкино, а из 82 миллиметровых - Красногоровку. Из гранатометов и вооружения БМП боевики вели огонь по Славному и Широкино", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку.

На Луганском направлении было тихо.

Украинская правда