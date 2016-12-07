Штепа снова будет встречать Новый год в тюрьме

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Среда, 7 декабря 2016, 19:28

Червонозаводской райсуд Харькова в среду продлил арест экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Сегодня начали изучение видеоматериалов дела. Кроме того, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 февраля 2017 года", - сказано в сообщении.

Следующее заседание назначено на 27 декабря.

Как сообщалось, Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.

Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей.

Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву в связи с продолжительной болезнью заменила Светлана Салайчук.

Интерфакс-Украина

Темы: суд Донбасс
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IP: 185.89.217.---Yury Shestak07.12.2016 20:11
Желательно чтобы еще эдак лет двадцать пять там его и встречала,слабоумная сепаратюга с гюююськаго мира хама и быдла!!
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