Женщину, ребенок которой умер от голода, арестовали

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Среда, 7 декабря 2016, 21:22

Мать, которая оставила двоих детей без присмотра, арестовали на два месяца без права на залог.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры N1 горе-мать, которая оставила своих маленьких детей на произвол судьбы в квартире, арестована на 60 дней. Без права на залог", - написала она в Facebook.

"Преступная безответственность этой женщины привела к смерти ее годовалого сына и к тяжелому состоянию 2-летней дочери. Ее третьего ребенка (полуторамесячную девочку) сегодня забрали у гражданского мужа и поместили в больницу", - добавила Максимец.

Также, по ее словам, сейчас решается вопрос о лишении этой женщины родительских прав.

Украинская правда

Темы: Киев криминал
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