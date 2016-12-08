МВД: Задержаны еще двое подозреваемых в причастности к "банде из Княжичей"

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Четверг, 8 декабря 2016, 00:27

Полиция задержала еще двух подозреваемых в причастности к банде воров, из-за которых в Княжичах под Киевом 4 декабря погибли 5 правоохранителей.

Об этом сообщил начальник Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Twitter.

"Подчиненные Вадима Трояна из Нацполиции задержали еще двух человек, подозреваемых в причастности к" банде из Княжичей ". Общее количество их - 8", - написал он.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах вследствие перестрилки погибли 5 правоохранителей.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

"В этот момент в одном из соседних домов сработала охранная сигнализация и на место выехала группа полиции охраны. Они заметили других полицейских, которых приняли за воров, и попытались задержать. В то же время оперативники восприняли бойцов полиции охраны за нападавших и пришли на помощь своим коллегам", - сообщили в НП.

Между полицией охраны и оперативной группой возникла перестрелка, в ходе которой погибли 5 человек: 2 из полиции охраны, 2 оперативников и 1 спецназовец. В это время трое подозреваемых, которые готовились к совершению разбоя, услышав стрельбу, бежали в сторону Киева, где их задержали сотрудники полиции. У них изъято огнестрельное оружие.

Водитель госохраны, который остался жив во время перестрелки в Княжичах 4 декабря, рассказал журналистам о том, что произошло.

Темы: МВД полиция
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