Премьер Италии официально подал в отставку

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Четверг, 8 декабря 2016, 03:45

Премьер-министр Италии Маттео Ренци официально подал в отставку.

Об этом сообщает администрация президента страны Серджо Маттареллы, передает BBC.

Ренци прибыл в Квиринальский дворец в Риме на встречу с президентом ровно в 19:00 по местному времени. Встреча продолжалась около 40 минут.

По ее итогам было объявлено, что президент попросил Ренци выступить в качестве исполняющего обязанности премьера на время, пока проводятся консультации с партиями по поводу формирования кабинета.

Ренци заявил о намерении покинуть пост после того, как жители страны отвергли на референдуме предложенную кабинетом министров конституционную реформу.

В понедельник президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с Ренци попросил его отложить отставку до принятия бюджета.

7 декабря итальянский парламент окончательно утвердил бюджет страны на 2017 год, что дало возможность премьер-министру Маттео Ренци подать в отставку.

Темы: Италия
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