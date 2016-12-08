Американские сенаторы Маккейн и Грэм посетят Украину в конце года

Глава комитета по делам вооруженных сил Сената Джон Маккейн и член сенатских комитетов по делам вооруженных сил, юридическим вопросам и бюджету Линдси Грэм планируют посетить Украину в конце декабря.

Об этом сообщает пресс-центр посольства Украины в США

"Сенатор Грэм заверил в том, что вопрос поддержки Украины и в дальнейшем будет относиться к приоритетам его деятельности, и подтвердил намерение посетить Украину в конце декабря совместно с главой комитета по делам вооруженных сил Маккейном", - сказано в сообщении по итогам встречи Грэма с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе и послом Украины в США Валерием Чалым.

Стороны обсудили приоритетные вопросы, связанные с противодействием агрессии России против Украины.

Украинская сторона в свою очередь поблагодарила сенатора за поддержку в принятии Конгрессом законодательных актов, предусматривающих увеличение США финансовой помощи Украине, а также помощи по вопросам безопасности.

Отдельное внимание в ходе встречи уделено дальнейшим совместным шагам с целью обеспечения принятия Сенатом и вступления в силу закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине".