Шесть стран обвинили РФ в препятствовании доступу гумпомощи в Алеппо

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Четверг, 8 декабря 2016, 06:15

Лидеры шести ведущих западных стран - Германии, Великобритании, Франции, Италии, Соединенных Штатов Америки и Канады - в своем совместном заявлении призвали к "немедленному прекращению огня" в сирийском городе Алеппо.

Об этом пишет DW.com.

Как говорится в заявлении лидеров шести государств, которое было обнародовано в среду, 7 декабря, если гуманитарная помощь не будет немедленно доставлена в контролируемые повстанцами части города, это приведет к "гуманитарной катастрофы".

"Мы осуждаем действия сирийского режима и его союзников, в первую очередь России, за препятствование доставке гуманитарной помощи, а также решительно осуждаем атаки со стороны сирийского режима, в результате которых погибают гражданские люди и разрушается медицинская инфраструктура, а также использование им бочковых бомб и химического оружия ", - отмечается в заявлении.

По мнению США, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии и Канады, в Сирии совершаются военные преступления, которые следует расследовать Организации Объединенных Наций. Лидеры стран отмечают, что ответственные за военные преступления в Сирии должны понести за это ответственность.

"Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры против лиц и организаций, которые действуют в интересах сирийского режима или от его имени", - отмечается в заявлении.

Также они обвиняют Россию в том, что она блокирует принятие решения в Совете Безопасности ООН, которые могли бы позволить установить в сирийском Алеппо временное перемирие. По мнению лидеров шести стран, Россия и Иран только декларируют желание искать политическое решение конфликта, на самом деле того не желая.

"Нежелание режима участвовать в серьезном политическом процессе также подчеркивает нежелание как России, так и Ирана работать над политическим решением, несмотря на их заверения в обратном", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, 5 декабря Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог принять резолюцию, которая позволила бы установить 7-дневное прекращение огня в сирийском городе Алеппо, из-за наложенного на это решение вето Россией и Китаем.

Темы: Сирия Росcия ООН
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