На Закарпатье СБУ разоблачила таможенников, которые "крышевали" контрабанду

Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатье канал незаконного перемещения товаров на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, на таможенном посту "Лужники" отдельные работники Закарпатской таможни пропускали автомашины с товарами без таможенного оформления и с незаконным освобождением от таможенного контроля.

В частности сотрудники СБ Украины вернули на повторный осмотр микроавтобус, который уже прошел таможенный и пограничный контроль. Во время досмотра правоохранители обнаружили более одной тонны груза (одежда, обувь, аксессуары и запчасти к смартфонам), завезенного в Украину без прохождения обязательных таможенных процедур.

Контрабанда изъята. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства в отношении должностных лиц Закарпатской таможни.