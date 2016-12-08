На Закарпатье СБУ разоблачила таможенников, которые "крышевали" контрабанду

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Четверг, 8 декабря 2016, 06:26

Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатье канал незаконного перемещения товаров на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, на таможенном посту "Лужники" отдельные работники Закарпатской таможни пропускали автомашины с товарами без таможенного оформления и с незаконным освобождением от таможенного контроля.

В частности сотрудники СБ Украины вернули на повторный осмотр микроавтобус, который уже прошел таможенный и пограничный контроль. Во время досмотра правоохранители обнаружили более одной тонны груза (одежда, обувь, аксессуары и запчасти к смартфонам), завезенного в Украину без прохождения обязательных таможенных процедур.

Контрабанда изъята. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства в отношении должностных лиц Закарпатской таможни.

Темы: СБУ таможня Закарпатье контрабанда
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