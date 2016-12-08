Папа Римский сравнил любовь к фейкам с поеданием экскрементов

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Четверг, 8 декабря 2016, 08:24

Папа Римский Франциск осудил обилие дезинформации в прессе, назвав ее "возможно, худшим вредом, который могут принести СМИ".

Об этом сообщает в четвер российская служба ВВС.

Понтифик сравнил потребление обществом фейковых новостей со склонностью к копрофагии (поедание собственных или чужих экскрементов).

"Я думаю, что СМИ должны быть более понятными, более прозрачными и не опускаться - простите за выражение – до копрофилии, то есть постоянного желания рассказывать о скандалах и мерзостях, даже если это правда", – сказал Франциск в интервью бельгийскому католическому изданию Tertio.

По его словам, люди не могут сделать серьезных выводов о той или и иной ситуации, если СМИ преподносят им только часть правды, а не общую картину.

Таким образом Папа прокомментировал неутихающий скандал с публикацией недостоверных сообщений в ходе избирательной кампании в США.

Скандал затронул и самого Франциска, после того как в социальных сетях стали распространяться сообщения о том, он якобы поддерживал одного из кандидатов.

Вал критики обрушился, в частности, на соцсеть Facebook, которую упрекали за неспособность выявлять и оперативно удалять ложные новости.

В то же время на днях Facebook анонсировал тестирование алгоритма, который должен помочь выявлять и фильтровать псевдоновостные сообщения.

Темы: СМИ
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