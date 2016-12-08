Новинский утверждает, что Порошенко просил дать ему гражданство
Депутат Вадим Новинский заявляет, что гражданство Украины экс-президент Викторя Янукович ему дал по просьбе нынешнего президента Петра Порошенко.
Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, комментируя представление генерального прокурора Юрия Луценко на лишение Новинского депутатской неприкосновенности.
"В представлении Генеральной прокуратуры написано, что Янукович, задумав свой преступный план, предоставил мне гражданство. Так я хочу сказать генеральному прокурору, чтобы он это знал: основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины была просьба министра экономики в правительстве Азарова – Петра Алексеевича Порошенко", – заявил Новинский.
"Вот этом письмо и вот его подпись. Здесь сказано, что "за особые заслуги перед Украиной прошу наддать гражданство Новинскому", – показал депутат.
"Так, наверное, получается, что членом той преступной группы, которая задумала этот преступный план по свержению митрополита Владимира является и президент Порошенко", – заявил Новинский.
Он предоставил продемонстрированное письмо руководству Верховной Рады.
Как известно, бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.
26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому, так как петиция о лишении экс-соратника Януковича набрала более 25 тысяч голосов.
6 декабря этого года регламентный комитет счел недостаточными аргументы Генпрокуратуры – и отказался рекомендовать Верховной Раде лишить Новинского неприкосновенности.
ГПУ хочет привлечь Новинского к ответственности по обвинению в узурпации власти бывшего президента в части давлении на церковь: подозревают, что экс-"регионал" помогал Виктору Януковичу отстранить от должности покойного ныне митрополита УПЦ МП Владимира путем давления и лишения свободы его помощника архиепископа Александра Драбинко.
Пока Новинский процессуально проходит в этом деле как свидетель.
В своей колонке для "Украинской правды" Новинский заявил, что представление ГПУ относительно него в Верховную Раду не отвечает критериям достаточности, законности и обоснованности.
Алена Рощенко, УП
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