Новинский утверждает, что Порошенко просил дать ему гражданство

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Четверг, 8 декабря 2016, 10:55

Депутат Вадим Новинский заявляет, что гражданство Украины экс-президент Викторя Янукович ему дал по просьбе нынешнего президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, комментируя представление генерального прокурора Юрия Луценко на лишение Новинского депутатской неприкосновенности.

"В представлении Генеральной прокуратуры написано, что Янукович, задумав свой преступный план, предоставил мне гражданство. Так я хочу сказать генеральному прокурору, чтобы он это знал: основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины была просьба министра экономики в правительстве Азарова – Петра Алексеевича Порошенко", – заявил Новинский.

"Вот этом письмо и вот его подпись. Здесь сказано, что "за особые заслуги перед Украиной прошу наддать гражданство Новинскому", – показал депутат.

 
Скрин-шот с трансляции

"Так, наверное, получается, что членом той преступной группы, которая задумала этот преступный план по свержению митрополита Владимира является и президент Порошенко", – заявил Новинский.

Он предоставил продемонстрированное письмо руководству Верховной Рады.  

 

Как известно, бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.

26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому, так как петиция о лишении экс-соратника Януковича набрала  более 25 тысяч голосов.

6 декабря этого года регламентный комитет счел недостаточными аргументы Генпрокуратуры – и отказался рекомендовать Верховной Раде лишить Новинского неприкосновенности.

ГПУ хочет привлечь Новинского к ответственности по обвинению в узурпации власти бывшего президента в части давлении на церковь: подозревают, что экс-"регионал" помогал Виктору Януковичу отстранить от должности покойного ныне митрополита УПЦ МП Владимира путем давления и лишения свободы его помощника архиепископа Александра Драбинко.

Пока Новинский процессуально проходит в этом деле как свидетель.

В своей колонке для "Украинской правды" Новинский заявил, что представление ГПУ относительно него в Верховную Раду не отвечает критериям достаточности, законности и обоснованности.

Алена Рощенко, УП

Темы: Новинский Порошенко Янукович Генпрокуратура гражданство
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