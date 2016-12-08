ЕС одобрил механизм, который разблокирует безвиз для Украины

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) утвердил от имени Совета ЕС компромиссный текст, согласованный с Европейским парламентом, относительно механизма приостановления безвизового режима.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

"Это соглашение является сбалансированным, а это чрезвычайно важно для эффективности и доверия к политике либерализации визового режима ЕС. Нынешний механизм приостановления недостаточен, и теперь он будет улучшен. В то же время тот факт, что мы достигли соглашения, должен открыть двери для дальнейшего прогресса в либерализации визового режима, переговоров с другими странами, которые отвечают всем необходимым требованиям", - сказал министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Словакии.

Теперь, когда соглашение было подтверждено Комитетом постоянных представителей, постановление будет направлено в Европейский парламент на голосование в первом чтении и принятие Советом ЕС.

Основная цель пересмотренного регламента - укрепление механизма приостановления. Государствам-членам будет проще сообщить об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление действия, путем включения Еврокомиссии в механизм по собственной инициативе, и, поручив комиссии направлять ежегодные доклады Европарламенту и Совету ЕС относительно того, продолжают ли третьи страны отвечать необходимым безвизовым критериям.

Согласно проекту закона, государства-члены и Еврокомиссия смогут инициировать механизм приостановления. Комиссия будет заниматься мониторингом ситуации в странах, имеющих безвизовый режим с ЕС, и будут подотчетны Европарламенту и Совету ЕС, соответствуют ли страны условиям предоставления безвизового въезда, в частности, таким, как уважение прав человека.

После уведомления государства-члена (или запроса простым большинством государств-членов), или на основе собственного доклада у Еврокомиссии будет один месяц на то, чтобы принять решение о приостановке безвизового въезда в течение девяти месяцев. Это решение вступит в силу автоматически.

В течение периода приостановления Еврокомиссия вместе с заинтересованными странами должна найти решение ситуации, которая привела к приостановлению действия безвиза.

Если ситуация не изменится, то Еврокомиссия не позднее двух месяцев до истечения 9-месячного срока может подать предложение продлить временное возобновление визового режима на дополнительный период в 18 месяцев. Европарламент и государства-члены ЕС могут возражать против этого решения.

Европейская правда