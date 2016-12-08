Денисенко заявил, что уходит из "Укропа" из-за позиции по Новинскому
Народный депутат Андрей Денисенко заявил, что уходит из партии "Укроп" из-за позиции этой политсилы в вопросе голосования за привлечение к ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.
Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.
"Поскольку никто, кроме меня, из депутатов-членов политической партии Укроп не голосовал за привлечение этого агента Путина к уголовной ответственности - и это была именно партийная позиция, объявленная мне в нескольких телефонных звонках - я не вижу для себя возможности называть эту партию патриотической и в дальнейшем находиться в ее рядах", - заявил Денисенко.
"Отныне я не только внефракционный, но и беспартийный. А Новинский, надеюсь, все-таки будет сидеть", - добавил он.
Как известно, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" олигарха Вадима Новинского.
Ранее сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский, возможно, хочет собрать в парламенте депутатскую группу "Укроп".
Украинская правда
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Чи може іноземець, гастарбайтер, заробітчанин бути депутатом парламенту великої Держави без цілковито володіння і знання державної мови країни свого працевлаштування? Наприклад в Росії, в США, в Німеччині, Франції, Японії, Китаї,
Чи може іноземець, гастарбайтер, заробітчанин бути депутатом парламенту великої Держави без цілковито володіння і знання державної мови країни свого працевлаштування? Наприклад в Росії, в США, в Німеччині, Франції, Японії, Китаї, ... Як наприклад в Україні росіянин Новинський і більшість священників, що делегує ФСБ Путіна і його московська церква патріархату Кирила?
Тут вина цілком і повністю лежить на Верховній Раді України, яка є абсолютно незалежна гілка влади Держави і стоїть вище президентської гілки влади.
Хто б кого і як не попросив, винна цілком і повністю лягає на голову парламенту того часу Литвина, який міг законно зупинити Януковича - війну Путіна, ще під час нівелювання - геноциду державної мови, але поставив власний добробут і кар'єру братів вище за долю Народу України всіх національностей.
Якби він публічно засудив політику безпредєлу і беззаконня ФСБ Путіна — за своєю суттю братовбивчу війну православних християн - одновірців східного обряду, то війна ФСБ Путіна - агресія РФ проти України навіть не почалася.
А якщо і почалася б, то її ще й зараз не пізно публічно засудити і закінчити.
Але Кирило мовчить, як будь то масово вбивати православних християн одновірців в Криму і Донбасі для нього священне дійство. Вже 2 мільйони віруючих з окупованого Криму і Донбасу біженці - втекли від Кирила, вглиб материкової України.
Сьогодні у всьому світі, у всіх церквах східного обряду, навіть на горі Афон, православні віруючі в перекладі Біблії називаються "діти Божі", і тільки в московській церкві Кирила під патронатом ФСБ Путіна — вони до цих пір обчисляться як - "раби Божі"!.
Сучасний, діючий, календар введений для дітей Божих, а старий, фактично не існуючий стиль календаря збережений для рабів Божих?