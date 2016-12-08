Мотузяник: Трое боевиков погибли, потому что не справились с минометом

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Четверг, 8 декабря 2016, 14:29

Трое боевиков погибли, так как нарушили правила эксплуатации 120-мм миномета.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

"Из-за плохой подготовки и алкоголизм на передовой противник получил тяжелые небоевые потери. 5 дней назад в районе Донецкого аэропорта боевики из состава так называемой "100-й бригады" противника нарушили правила эксплуатации 120-мм миномета, в результате чего 3 оккупантов погибли, 5 - получили ранения", - отметил он.

Кроме того, по словам Мотузяника, шесть дней назад в так называемом "11-м полку" противника командир взвода за невыполнение приказа застрелил подчиненного.

Украинская правда

Темы: АТО
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