Кабмин подтвердил назначение чиновника, которым интересовались НАПК и ГПУ

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Четверг, 8 декабря 2016, 14:46

Кабмин подтвердил назначение главой Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заместителя министра юстиции Антона Янчука.

Об этом говорится на сайте правительства.

"Кабмин поддержал позицию членов конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность руководителя агентства, которые рекомендовали Антона Янчука на эту должность. За его кандидатуру проголосовали 6 из 8 членов конкурсной комиссии", – сказано в сообщении.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, было создано в феврале 2016 года.

Конкурс на голову было объявлено в начале июля этого года. В состав конкурсной комиссии вошли журналисты, эксперты-юристы и представители антикоррупционных общественных организаций. Документы для участия в конкурсе подали 20 кандидатов.

Как известно, в среду о назначении Янчука сообщали "Украинские новости" со ссылкой на свой источник.

В сентябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по материалам Генпрокуратуры начало проверку наличия конфликта интересов в действиях Янчука.

До этого заместитель председателя НАПК Руслан Рябошапка сообщил о неназванном чиновнике Минюста, который инициировал служебное расследование в отношении самого себя и сам же его провел, придя к выводу об отсутствии нарушений.

Позже "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщили, что речь идет о Янчуке.

Сам он отрицал все обвинения.

Темы: Кабинет министров
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