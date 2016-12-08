Украинцы не считают, что ситуация с их правами улучшилась после революции

Менее 4% украинцев считают, что со времен Евромайдана ситуация с обеспечением прав и свобод человека улучшилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы", опубликованном 8 декабря.

При этом около 35% опрошенных констатируют ухудшение ситуации, еще 28% утверждают, что ситуация не изменилась.

Наиболее пессимистичный взгляд на ситуацию у жителей Донбасса: почти 60% опрошенных в этом регионе говорят о негативных тенденциях в сфере прав человека и менее 1% - видят улучшение.

Важнейшими для населения Украины есть права, связанные с обеспечением жизненных потребностей людей: право на жизнь (указали среди десяти важнейших 78% населения), право на социальное обеспечение (63%), право на жилье (58%), право на образование ( 57%), право на труд (55%), право на достаточный жизненный уровень (51%).

В то же время около половины граждан включили в десятку наиболее важных для них право на справедливый суд (56%), право на свободу и неприкосновенность (53%), право на свободу мысли, совести и религии (46%).

В выборе между хлебом и свободой украинское общество оказалось разделенным пополам: около 30% опрошенных выразили готовность уступить государству долей своих прав и гражданских свобод в обмен на собственное благополучие, тогда как 35% ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности. Еще 35% не смогли сделать определенного выбора.

Опрос также коснулся вопросов военного конфликта на Востоке: 48% респондентов осудили преступления, совершенные украинскими военнослужащими, однако 23% назвали военные условия "смягчающими обстоятельствами", а 21% готовы были их оправдывать.

Три четверти опрошенных высказались против применения пыток к захваченным в зоне АТо боевиков, тогда как 14% допускают такую возможность.

Немецкая волна, Украинская правда