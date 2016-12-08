ООН: на Донбассе погибли почти 10 тысяч человек

С середины апреля 2014 года до 1 декабря 2016 года на Донбассе погибли не менее 9758 человек, из них более 2 тысяч – мирные граждане.

Об этом заявили в четверг в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ), сообщает "Интерфакс-Украина".

Еще около 22 800 человек получили ранения.

В документе УВКБ ООН также констатируется "провал" по вопросу имплементации минских соглашений, заключенных в феврале прошлого года.

По сообщению агентства ЭФЭ, во Всемирной организации также подчеркнули, что обе стороны конфликта "не предпринимают достаточно мер предосторожностей для того, чтобы избежать разрушения базовых услуг вроде школ, детских садов и больниц".

В ООН также выразили обеспокоенность тем, что у жителей районов, в которых продолжаются боевые действии, нет свободы передвижения, а внутренне перемещенные лица в Луганске и Донецке "не имеют возможности получать социальные льготы", такие как пенсии.

В УВКБ ООН также выразили особенное беспокойство условиями содержания заключенных в вышеупомянутых районах, так как "они могут подвергаться пыткам и другим видам бесчеловечного общения, таким как сексуальному насилию или насилию по гендерным признакам".

Как известно, в четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявлял о 10 тысячах погибших на Донбассе.

В середине сентября ООН сообщала о 9640 погибших.