Тука считает, что 75% переселенцев уже не вернутся на Донбасс

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что около 75% людей, которые стали вынужденными переселенцами, уже при любых обстоятельствах не вернутся на Донбасс.

Об этом он заявил во время конференции "Путь к миру: человеческое измерение".

"Сейчас мы имеем статистику, по которой около 75% людей, которые стали вынужденными переселенцами, уже при любых обстоятельствах не вернутся на Донбасс. Это требует огромных переформатирований в государственной политике относительно будущего не только вынужденных переселенцев, но и вообще общества", - отметил Тука.

По его словам, никто в Украине - ни общество, ни общественные организации - не был готов к такому массовому явлению, надеясь, что военные действия быстро закончатся и люди вернутся в свои места проживания.

Тука отметил, что использование ситуации с беженцами или вынужденными переселенцами - это одна из составляющих гибридной войны России.

Укринформ