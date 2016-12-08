Тука считает, что 75% переселенцев уже не вернутся на Донбасс

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Четверг, 8 декабря 2016, 16:14

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что около 75% людей, которые стали вынужденными переселенцами, уже при любых обстоятельствах не вернутся на Донбасс.

Об этом он заявил во время конференции "Путь к миру: человеческое измерение".

"Сейчас мы имеем статистику, по которой около 75% людей, которые стали вынужденными переселенцами, уже при любых обстоятельствах не вернутся на Донбасс. Это требует огромных переформатирований в государственной политике относительно будущего не только вынужденных переселенцев, но и вообще общества", - отметил Тука.

По его словам, никто в Украине - ни общество, ни общественные организации - не был готов к такому массовому явлению, надеясь, что военные действия быстро закончатся и люди вернутся в свои места проживания.

Тука отметил, что использование ситуации с беженцами или вынужденными переселенцами - это одна из составляющих гибридной войны России. 

Укринформ

Темы: Тука переселенцы
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