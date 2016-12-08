Рассмотрение дела о трагедии 2 мая в Одессе снова затягивают

Обновленная коллегия Малиновского райсуда Одессы не смогла в четверг продолжить рассмотрение резонансного "дела 2 мая" в части событий на Греческой площади.

При оценке готовности к слушанию дела оказалось, что на заседание суда не явились потерпевшие.

"Осуществлены телефонные звонки более тридцати потерпевшим, однако по различным причинам и обстоятельствам никто из них в суд не явился", - доложила коллегии секретарь суда, пишет "Укринформ".

После выхода из совещательной комнаты председательствующий на судебном процессе судья Виктор Корой объявил решение: "ввиду неявки потерпевших следующее заседание суда состоится в пятницу, 9 декабря".

В свою очередь, представитель государственного обвинения Владимир Буткевич сообщил, что прокуратура Одесской области предложит облуправлению Нацполиции обеспечить явку потерпевших в зал суда или получить письменные заявления с просьбой рассматривать дело без их участия.

Как известно, 2 декабря обновленная коллегия судей Малиновского райсуда Одессы решила заново рассмотреть "дело 2 мая" из-за замены судьи: вместо Сергея Журика, который серьезно заболел, введен в состав коллегии судей Алексей Стариков.

В поддержку такого решения высказалась часть адвокатов и подсудимых, которые считают, что это позволит также вернуться к рассмотрению вопросов о повторном зачитывании обвинительного акта прокуратуры и возможном возвращении его следователем на доработку.

Малиновский райсуд Одессы рассматривает обстоятельства совершения преступлений большой группой лиц во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади).

Первыми жертвами сепаратистски настроенных боевиков стали болельщики одесского "Черноморца", на которых было совершено нападение в районе Соборной площади.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заранее спланированы и организованы, в столкновениях и огне погибли 48 человек и больше двухсот получили ранения.

Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Пять обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакауов и Мефедов находятся в СИЗО.

На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.