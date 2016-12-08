В тюрьмах Крыма и России умерли два украинца

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Четверг, 8 декабря 2016, 18:28

В учреждениях пенитенциарной системы оккупированного Крыма и России зафиксировано два случая смерти граждан Украины.

Об этом в четверг сообщает Крымская правозащитная группа на своем сайте.

Один из них – уроженец Геническа, Валерий Керимов был вывезен из исправительного учреждения в Крыму в исправительную колонию №1 Республики Адыгея в Россию, где умер 8 сентября 2016.

"Керимов был болен гепатитом и туберкулезом, ему не была своевременно оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении.

"Другой гражданин Украины Сергей Глиняник из Севастополя умер 30 августа 2016 в СИЗО №1 Симферополя также по причине неоказания медицинской помощи", - сообщает правозащитная группа.

Указывается, что о зафиксированном случае смерти крымчанина в ИК №1 Адыгеи также сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

КПГ также отмечает, что в целом за период оккупации из Крыма в исправительные учреждения РФ было вывезено не менее 2200 граждан Украины, которые находились в заключении, из них - 240 женщины.

Как известно, в ноябре украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" в ООН поддержали 73 страны, 23 против, среди них Россия и Беларусь.

В документе осуждаются "ограничения прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти".

Темы: Крым Росcия
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