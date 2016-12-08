После инцидента с Ляшко Мельничук уходит из "Воли народа"

Руководитель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко заявил, что народный депутат Сергей Мельничук написал заявление о выходе из состава этой группы.



Об этом он заявил перед завершением пленарного заседания, передает "Интерфакс-Украина".



"Я хочу публично извиниться перед ним (Ляшко - ред.) с этой трибуны и за ту девушку, и тех людей, которые это организовали... У нас было заседание фракции, и Мельничук, наш депутат написал заявление о выходе", - сказал он.



Как известно, ранее в четверг на вечернем пленарном заседании руководитель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его в кулуарах парламента облила соком девушка, которую провел в здание Совета нардеп Мельничук (экс-комбат добровольческого батальона "Айдар").



По словам Ляшко, она аргументировала свои действия тем, что он не помог ей с получением украинского гражданства.



Сейчас в составе группы "Воля народа" 18 депутатов.



Во вторник депутат Виктор Развадовский вышел из группы "Воля народа", чем поставил под вопрос существование этой группы.



Ранее о намерении выйти из группы объявил и Александр Онищенко, однако его заявление пока не зачитывали.



Перед этим группу пытались спасти за счет вхождения внефракционного депутата Александра Фельдмана.



В середине октября из группы "Воля народа" вышел Депутат Юрий Шаповалов. Тогда председатель депгруппы "Воля народа" Ярослав Москаленко заявил, что выход Шаповалова не является неожиданностью.



Однако группа может прекратить существование только после того, как об этом объявит спикер ВР.