Азаров исчез из Facebook

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Четверг, 8 декабря 2016, 21:23

Страница бывшего премьер-министра Украины Николай Азаров, которая ранее была открыта для всех, и где появлялись сообщения от имени Азарова, исчезла из соцсети Facebook.

Так, на странице аккаунта Nikolay.Azarov сейчас появляется сообщение о недоступности материала.

 

Как известно, в четверг правоохранители заявили, что в Киеве нашли тайную квартиру Азарова, где хранилась большое количество ценных вещей, включая антикварные книги и ценные картины.

Найденое имущество уже оценили в несколько миллионов долларов.

Украинская правда

Темы: Азаров соцсети
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