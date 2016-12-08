Азаров исчез из Facebook

Страница бывшего премьер-министра Украины Николай Азаров, которая ранее была открыта для всех, и где появлялись сообщения от имени Азарова, исчезла из соцсети Facebook.

Так, на странице аккаунта Nikolay.Azarov сейчас появляется сообщение о недоступности материала.

Как известно, в четверг правоохранители заявили, что в Киеве нашли тайную квартиру Азарова, где хранилась большое количество ценных вещей, включая антикварные книги и ценные картины.

Найденое имущество уже оценили в несколько миллионов долларов.

Украинская правда