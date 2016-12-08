Судившие майдановцев судьи могут избежать наказания - нардеп

Нардеп из "Народного фронта" Леонид Емец заявляет, что в случае, если парламент не примет до Нового года во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия", судей, сажавших майдановцев, нельзя будет наказать.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Судьи преступники, принимавшие решение по майдановцах, могут быть спасены из-за задержки парламента. Если до конца этого года не принять закон "О Высшем совете правосудия" то кончится 3 летний срок когда их можно привлечь к ответственности", - написал он.



"Законопроект внесен, принятый в первом чтении и имеет более 1000 поправок. Комитет не смог собраться из-за отсутствия кворума. Поэтому сейчас почти непрерывно действует рабочая группа из членов комитета для выработки предложений для комитета", - добавил Емец.



По его словам, руководство парламента заверило, что как только будет заключение комитета, то сразу состоится рассмотрение в зале.



Как известно, 3 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.



Закон о ВРП определяет статус, полномочия, принципы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия.



Высший совет правосудия будет главным органом в вопросах судейской карьеры, будет иметь право принимать решение о назначении, увольнении и переводе судей, давать разрешения на их задержание, арест, отстранение и так далее.



Этот закон будет продолжением судебной реформы.



2 июня парламент внес изменения в Конституцию Украины относительно правосудия.



Александр Шумилин, УП