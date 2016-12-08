Судившие майдановцев судьи могут избежать наказания - нардеп

510 просмотров
0
Четверг, 8 декабря 2016, 23:52

Нардеп из "Народного фронта" Леонид Емец заявляет, что в случае, если парламент не примет до Нового года во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия", судей, сажавших майдановцев, нельзя будет наказать.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Судьи преступники, принимавшие решение по майдановцах, могут быть спасены из-за задержки парламента. Если до конца этого года не принять закон "О Высшем совете правосудия" то кончится 3 летний срок когда их можно привлечь к ответственности", - написал он.

"Законопроект внесен, принятый в первом чтении и имеет более 1000 поправок. Комитет не смог собраться из-за отсутствия кворума. Поэтому сейчас почти непрерывно действует рабочая группа из членов комитета для выработки предложений для комитета", - добавил Емец.

По его словам, руководство парламента заверило, что как только будет заключение комитета, то сразу состоится рассмотрение в зале.

Как известно, 3 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.

Закон о ВРП определяет статус, полномочия, принципы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия будет главным органом в вопросах судейской карьеры, будет иметь право принимать решение о назначении, увольнении и переводе судей, давать разрешения на их задержание, арест, отстранение и так далее.

Этот закон будет продолжением судебной реформы.

2 июня парламент внес изменения в Конституцию Украины относительно правосудия.

Александр Шумилин, УП

Темы: суд Майдан Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рассмотрение дела о трагедии 2 мая в Одессе снова затягивают 8 декабря 2016, 16:52
Дело НАПК против Лещенко поступило в суд 8 декабря 2016, 13:52
Штепа снова будет встречать Новый год в тюрьме 7 декабря 2016, 19:28
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сенаторы просят Трампа относиться жестко к Кремлю
Скандальный законопроект о 22 евро за посылку отозвали
Аваков: В тайной квартире Азарова нашли "интересные документы"
Грузия может получить безвиз быстрее чем Украина
Все новости
Спорьте!

Украинцы запустили площадку для споров

Фото

Назван победитель престижной премии современного искусства