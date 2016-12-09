Луценко: Водитель, сбивший двух детей в Василькове, получил 10 лет тюрьмы

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Пятница, 9 декабря 2016, 00:21

Водителя, который 4 июня в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть двух девочек в Василькове, суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

Об этом на странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Лученко.

"На днях суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил виновника к максимальной степени - 10 лет лишения свободы", - отметил он.

Также суд постановил выплатить каждой семье, потерявшей ребенка, по 1 млн гривен моральной компенсации.

Темы: Луценко
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