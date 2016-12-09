В очередях на границе с Польшей стоят 800 авто

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Пятница, 9 декабря 2016, 00:50

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 8 декабря в пунктах пропуска стоят 800 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ПП "Краковец" находятся 300 машин, "Рава-Руська" - 150, "Шегини" - 140, "Ягодин авто" - 90, "Устилуг" - 50,  "Угринов" - 50, "Смильница" - 20.

В ПП "Грушев" очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" стоят 80 авто, в других ПП в этом направлении очередей нет.

На границе со Словакией, Молдовой и Румынией автомобильных очередей нет.

Темы: Польша
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