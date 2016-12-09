Климкин: Нужно усилить присутствие ОБСЕ на Донбассе и в Крыму

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Пятница, 9 декабря 2016, 03:01

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе и в Крыму необходимо усилить.

Об этом он заявил 8 декабря в Гамбурге в ходе 23-го заседания Совета Министров иностранных дел ОБСЕ на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Дзанньером, передает пресс-служба МИД.

В ходе встречи стороны обсудили возможности усиления компонента безопасности СММ ОБСЕ в Украине с целью обеспечения эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

"Министр Климкин подчеркнул необходимость обеспечения постоянного мониторинга СММ на линии разведения и присутствия наблюдателей Миссии на неконтролируемом участке российско-украинской государственной границы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении.

Также была подчеркнута важность мониторинга со стороны ОБСЕ и ее независимых институтов во временно оккупированном Крыму, учитывая то, что там грубо нарушаются права человека.

Темы: Климкин ОБСЕ
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