В Киеве на взятке поймали патрульного полицейского

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Пятница, 9 декабря 2016, 04:37

Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали во время получения взятки инспектора одного из батальонов управления патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранитель требовал деньги у матери местного жителя за непривлечение последнего к уголовной ответственности.

 "Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументирован факт получения правоохранителем неправомерной выгоды в два этапа на общую сумму 12500 грн", - говорится в сообщении.

 В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК У (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Темы: полиция взятка
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