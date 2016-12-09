Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях: ветер, гололед

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Пятница, 9 декабря 2016, 08:50

9 декабря в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Соответствующее предупреждение обнародовала в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в горных районах местами 25 м/с.

Утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях гололед, на дорогах гололедица, в Луганской, Донецкой и Харьковской областях местами сильные осадки, метели.

ГСЧС призвала граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под развесистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", – говорится в сообщении.

Кроме этого утром синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Азовском и Черном морях.

9 декабря по северным районам Черного моря, по Азовскому морю, в портах Мариуполь и Бердянск ожидается усиление юго-западного ветра 25-30 м/с, высота волн на Черном море 30-50 дм, на Азовском 15-20 дм, в открытом море до 25 дм, медленное обледенение судов; высота волн в портах 13-15 дм.

Украинская правда

Темы: погода
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