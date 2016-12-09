На Луганщине боевики ранили двух бойцов АТО

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Пятница, 9 декабря 2016, 09:54

Двое военнослужащих получили ранения вследствие обстрела вблизи поселка городского типа Новотошковское в Луганской области.

Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко, передает Луганская ОГА в Facebook.

В целом в направлении населенных пунктов вдоль линии размежевания боевики 6 раз открывали огонь в течение последних суток.

По позициям украинских военнослужащих вблизи пгт Новотошковское Попаснянского района боевики применяли противотанковые гранатометы. В результате обстрела двое защитников Украины получили ранения, их доставили в госпиталь.

Кроме того, в направлении села Новоалександровка зафиксировано два случая нарушения "режима тишины". Боевики били из 82-мм минометов, гранатометов разных типов и стрелкового оружия.

В то же время боевики из противотанковых гранатометов, БТР, зенитных установок и стрелкового оружия открывали огонь по позициям украинских военнослужащих поблизости сел Крымское и Лобачево Новоайдарского района.

Также огонь вели из автоматических и подствольных гранатометов в направлении села Сизое Станично-Луганского района.

Темы: Донбасс АТО боевые действия Луганская область
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