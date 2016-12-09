Найем раскритиковал комиссию по ДБР и анонсировал "радикальные меры"

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Пятница, 9 декабря 2016, 11:36

Двое из девяти членов конкурсной комиссии, которая должна избрать голову Государственного бюро расследований и его заместителей, до сих пор не предоставили информацию о своем образовании.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от БПП Мустафа Найем.

Он напомнил, что членами этой комиссии могут быть лишь люди с высшим юридическим образованием.

"По информации общественности, двое членов Конкурсной комиссии до сих пор не подтвердили наличие у них какого-либо высшего образования. Помимо того, что это какая-то дикость – конкурс открытый, и эта информация явно не может быть тайной, это к тому же ставит под угрозу результаты работы комиссии. Поскольку под вопрос ставится легитимность принятых комиссией решений", – написал он.

"И поскольку на данный момент мы не получили ни одного подтверждения о наличии у вышеуказанных членов комиссии высшего образования, мы вынуждены прибегнуть к более радикальным мерам, о которых я напишу чуть позже", – добавил депутат.

Как известно, ранее Найем сообщил, что все фавориты этого конкурса тесно аффилированы с президентом. Кроме того, в конкурсной комиссии нет ни одного представителя общественности.

Олег Шанковский, УП

Темы: ГБР
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Комментарии — 2
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович09.12.2016 12:30
Vadim Slutsky:
Ну а с кем им быть аффилированными? Естественно, с президентом. Петруша же не дурак какой-то, чтобы допустить туда какую-то "общественность": ему нужны свои люди. Сами выбрали себе умного президента вместо дурака Януковича - теперь опять чем-то недовольны.
От почитаєш,так в першій частині написав усе вірно. А в другій узяв і насрав кучу.
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IP: 92.101.192.---Vadim Slutsky09.12.2016 12:19
Ну а с кем им быть аффилированными? Естественно, с президентом. Петруша же не дурак какой-то, чтобы допустить туда какую-то "общественность": ему нужны свои люди. Сами выбрали себе умного президента вместо дурака Януковича - теперь опять чем-то недовольны.
ОтветитьС цитатой
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