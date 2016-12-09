Кабмин против инициативы размещения мигрантов ради безвиза

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Пятница, 9 декабря 2016, 11:56

Кабинет министров не поддерживает инициатив по размещению в Украине мигрантов по квотам Европейского Союза в обмен на предоставление украинским гражданам безвизового режима с ЕС.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая в пятницу на вопрос депутата о том уволен ли замминистра юстиции Сергей Петухов, который якобы выступил за подобную инициативу, передает "Интерфакс-Украина".

"Это не позиция украинского правительства относительно мигрантов. Наша позиция является абсолютно понятной и четкой – мы не поддерживаем таких инициатив", – сказал премьер.

Как сообщалось, в конце ноября 2016 года замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Петухов у себя в Facebook выразил мнение, что Украина могла бы взять на себя квоту одной из стран Евросоюза на расселение мигрантов ради введения безвиза.

Темы: Кабинет министров
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