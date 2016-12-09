Лещенко просит отчета СБУ по слежке за журналистами УП

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Пятница, 9 декабря 2016, 12:12

Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко просит главу Службы безопасности Украины Василия Грицака прояснить ситуацию со слежкой за журналистами "Украинской правды".

Соответствующий запрос зачитала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко:

"Запрос Сергея Лещенко к главе Службы безопасности Украины относительно слежки за сотрудниками интернет-издания "Украинская правда".

Как известно, в октябре журналисты "Украинской правды" требовали от президента и силовых структур объяснить, для чего прослушивали сотрудников издания в течение года.  

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук уклонился от ответа на вопрос, прослушивает ли СБУ журналистов УП.

Однако СБУ возбудила дело по факту прослушки журналистов "Украинской правды" и провела ряд допросов по материалам, которые были опубликованы изданием 28 октября.

Алена Рощенко, УП

Темы: СБУ СМИ Лещенко
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IP: 46.219.218.---Алина Владимировна Григоренко09.12.2016 12:24
а УП отчитаться про финансирование Григоришиным не хочет?))) а Лещенко рассказать наконец про происхождение средств на квартиру от того же лысого не хочет?))) и о том, какую долю Сытник получил за то, что прикрыл Лещенко от закона?))) при этом придумав выход для всех коррупционеров - оправдывать черный нал займом у мамы и любимого человека)))
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