ВСУ испытали "Фантом" и воздушные боевые беспилотники

На полигоне Гончаровское Черниговской области прошли испытания беспилотной техники наземного и воздушного использования.



Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства.



По словам Турчинова, состоялись испытания беспилотного многофункционального минибронетранспортера "Фантом", который уже ранее был представлен "Укроборонпромом".



"Сегодня проверялись его способность из различных положений, в том числе, во время движения, точно поражать цели. Результатом мы довольны", - сказал он.



Турчинов также рассказал, что "неплохо во время испытаний себя зарекомендовал и беспилотный боевой модуль, поставленный на БМП", который можно использовать на обычных БМП и БТР.



"Кроме того, были испытаны тактические разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы, которые позволяют не только находить врага, но и точно поражать определенные цели", - сообщает пресс-служба.



По словам Турчинова, были также испытаны специальные боеприпасы осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической действия вместе со средствами наведения.



Как известно, в октябре на выставке "Оружие и техника" в Киеве состоялась первая публичная демонстрация беспилотного тактического многоцелевого транспортного средства "Фантом" производства ГП "Спецтехноэкспорт".

Украинская правда