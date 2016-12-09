ВСУ испытали "Фантом" и воздушные боевые беспилотники
На полигоне Гончаровское Черниговской области прошли испытания беспилотной техники наземного и воздушного использования.
Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Турчинова, состоялись испытания беспилотного многофункционального минибронетранспортера "Фантом", который уже ранее был представлен "Укроборонпромом".
"Сегодня проверялись его способность из различных положений, в том числе, во время движения, точно поражать цели. Результатом мы довольны", - сказал он.
Турчинов также рассказал, что "неплохо во время испытаний себя зарекомендовал и беспилотный боевой модуль, поставленный на БМП", который можно использовать на обычных БМП и БТР.
"Кроме того, были испытаны тактические разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы, которые позволяют не только находить врага, но и точно поражать определенные цели", - сообщает пресс-служба.
По словам Турчинова, были также испытаны специальные боеприпасы осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической действия вместе со средствами наведения.
Как известно, в октябре на выставке "Оружие и техника" в Киеве состоялась первая публичная демонстрация беспилотного тактического многоцелевого транспортного средства "Фантом" производства ГП "Спецтехноэкспорт".
Украинская правда
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