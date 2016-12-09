ВСУ испытали "Фантом" и воздушные боевые беспилотники

936 просмотров
0
Пятница, 9 декабря 2016, 12:42

На полигоне Гончаровское Черниговской области прошли испытания беспилотной техники наземного и воздушного использования.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Турчинова, состоялись испытания беспилотного многофункционального минибронетранспортера "Фантом", который уже ранее был представлен "Укроборонпромом".

"Сегодня проверялись его способность из различных положений, в том числе, во время движения, точно поражать цели. Результатом мы довольны", - сказал он.

Турчинов также рассказал, что "неплохо во время испытаний себя зарекомендовал и беспилотный боевой модуль, поставленный на БМП", который можно использовать на обычных БМП и БТР.

"Кроме того, были испытаны тактические разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы, которые позволяют не только находить врага, но и точно поражать определенные цели", - сообщает пресс-служба.

По словам Турчинова, были также испытаны специальные боеприпасы осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической действия вместе со средствами наведения.

Как известно, в октябре на выставке "Оружие и техника" в Киеве состоялась первая публичная демонстрация беспилотного тактического многоцелевого транспортного средства "Фантом" производства ГП "Спецтехноэкспорт".

Украинская правда

Темы: армия Турчинов войска
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В РФ объявили обвинения украинцам, которые помогли задержать дезертиров 8 декабря 2016, 13:28
Порошенко: нервозность Кремля из-за учений значит, что нас боятся 6 декабря 2016, 13:33
Рада отвязала зарплату бойцов передовой от зарплаты срочников 6 декабря 2016, 11:15
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Журналист: у Порошенко грозят британским СМИ исками из-за Онищенко
Европарламент будет голосовать за приостановку безвиза 15 декабря
Найем раскритиковал комиссию по ДБР и анонсировал "радикальные меры"
Россия предложит Киеву газ в обмен на отказ от штрафа – СМИ РФ
Все новости
Дом вне дома

Как "Дома Рональда МакДональда" помогают родителям быть рядом с больными детьми

Интервью

Тарас Лютый: Философия - это любовь к мудрости, а не торговля мыслями