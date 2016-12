Журналист: у Порошенко грозят британским СМИ исками из-за Онищенко

Журналист Максим Такер утверждает, что адвокаты президента Петра Порошенко пригрозили подать иск против британских СМИ из-за распространения заявлений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко о подкупе депутатов Рады в интересах президента.

Об этом он написал в своем твиттере.

"Только что получил письмо от адвокатов Порошенко с угрозой подать иск против британских СМИ, которые распространяют заявления Онищенко о том, что он подкупал народных депутатов. Что Порошенко подкупал народных депутатов", – написал он.

Just got letter from Poroshenko lawyers threatening to sue UK media repeating Onischenko claim he bribed MPs. That Poroshenko bribed MPs.