Журналист: у Порошенко грозят британским СМИ исками из-за Онищенко

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Пятница, 9 декабря 2016, 12:52

Журналист Максим Такер утверждает, что адвокаты президента Петра Порошенко пригрозили подать иск против британских СМИ из-за распространения заявлений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко о подкупе депутатов Рады в интересах президента.

Об этом он написал в своем твиттере.

"Только что получил письмо от адвокатов Порошенко с угрозой подать иск против британских СМИ, которые распространяют заявления Онищенко о том, что он подкупал народных депутатов. Что Порошенко подкупал народных депутатов", – написал он.

"Украинская правда" обратилась к Такеру с просьбой показать это письмо и ждет ответа.

По данным "Украинской правды", на британской службе BBC в пятницу должен выйти материал об этих заявлениях Онищенко относительно подкупа депутатов в интересах Порошенко.

Такер публикуется на BBC и ряде других изданий как фрилансер.

Как известно, находясь в Великобритании Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на президента Петра Порошенко, который он якобы записывал в течение года.

Украинская правда

Темы: Порошенко Онищенко подкуп СМИ
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