В ГПУ настаивают, что Янукович имеет статус подозреваемого

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Пятница, 9 декабря 2016, 14:16

Экс-президент Виктор Янукович все еще намерен подозреваемого, несмотря на возвращение текста подозрения его адвокатами в Генпрокуратуру.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, заявления адвоката Виталия Сердюка о том, что подозрение было объявлено Януковичу 28 ноября в Святошинском райсуде Киева с нарушением закона, не соответствует действительности.

"Генеральная прокуратура Украины расценивает указанное заявление и действия защитника подозреваемого Януковича В.Ф. лишь как пиар-акцию, так как они не имеют ничего общего с требованиями уголовного процессуального законодательства", – написала Сарган.

Она также перечислила ряд норм законов, которые описывают порядок объявления и вручения подозрения. По ее словам, нормы были соблюдены.

Сарган отметила, что в суде Луценко объявил не сам текст подозрения, а лишь разъяснения относительно него. Подозрение было вручено адвокатам, опубликована на сайте ГПУ и донесено до экс-президента через ряд других каналов.

Как известно, в пятницу Сердюк вернул Генпрокуратуре сообщение о подозрении Януковичу, аргументировав это тем, что во время его объявления было допущено нарушение норм законодательства.

Также он опубликовал документы, согласно которым Янукович имеет временное убежище в Ростове-на-Дону до 26 октября 2017 года.

Олег Шанковский, УП

Темы: Янукович Генпрокуратура
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