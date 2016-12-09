В ГПУ настаивают, что Янукович имеет статус подозреваемого
Экс-президент Виктор Янукович все еще намерен подозреваемого, несмотря на возвращение текста подозрения его адвокатами в Генпрокуратуру.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, заявления адвоката Виталия Сердюка о том, что подозрение было объявлено Януковичу 28 ноября в Святошинском райсуде Киева с нарушением закона, не соответствует действительности.
"Генеральная прокуратура Украины расценивает указанное заявление и действия защитника подозреваемого Януковича В.Ф. лишь как пиар-акцию, так как они не имеют ничего общего с требованиями уголовного процессуального законодательства", – написала Сарган.
Она также перечислила ряд норм законов, которые описывают порядок объявления и вручения подозрения. По ее словам, нормы были соблюдены.
Сарган отметила, что в суде Луценко объявил не сам текст подозрения, а лишь разъяснения относительно него. Подозрение было вручено адвокатам, опубликована на сайте ГПУ и донесено до экс-президента через ряд других каналов.
Как известно, в пятницу Сердюк вернул Генпрокуратуре сообщение о подозрении Януковичу, аргументировав это тем, что во время его объявления было допущено нарушение норм законодательства.
Также он опубликовал документы, согласно которым Янукович имеет временное убежище в Ростове-на-Дону до 26 октября 2017 года.
Олег Шанковский, УП
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