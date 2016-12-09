Аваков обещает разобраться с избиением мужчины, который спасал Шеремета

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Пятница, 9 декабря 2016, 14:18
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Национальная полиция проводит досудебное расследование по факту демонтажа летней террасы ресторана "Девайс" на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве.

Информацию о применении силы и причинении телесных повреждений работнику ресторана Александру Ротаню полицейскими и работниками КП "Київ-Благоустрій", изложенную в запросе народного депутата Мустафы Найема, в МВД обещают проверить.

 

Депутат отмечает, что 20 июля этого года Ротань первым пришел на помощь Павлу Шеремету после взрыва машины и вытащил пострадавшего журналиста из дымящегося авто.  

А в октябре демонтировали террасу ресторана, расположенного рядом с местом того теракта, на улице Ивана Франко 31/27.

Найем просил сообщить, сколько людей пострадали в столкновениях во время демонтажа и скольких человек задержаны и по какой квалификации.

Также депутат просил сообщить, какие подразделения полиции участвовали в событиях 18 октября.

Найем также требовал провести расследование относительно причинения Ротаню повреждений средней тяжести и обнародовать позицию киевской Нацполиции касательно нападения на этот человека.

 
 

Министр внутренних дел Арсен Аваков в ответе депутату написал, что копию его запроса приобщат к материалам досудебного расследования о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст. 364 ККУ) со стороны работников "Київ-Благоустрій".

Как известно, утром 20 июля журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в центре Киева. Установлено, что под авто подложили взрывчатку, но ни заказчики, ни организаторы убийства не известны.

Алена Рощенко, УП

Темы: полиция МВД Аваков Дело Шеремета Киев
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