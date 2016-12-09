Сытник: НАБУ открыло дела по еще 4 декларациям чиновников

Национальное антикоррупционное бюро открыло четыре уголовных производства по результатам проверки электронных деклараций чиновников.

Об этом в пятницу в ходе форума ко Дню борьбы с коррупцией заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает ЛІГА.net.

"Вчера мы открыли очередные четыре дела по результатам анализа деклараций чиновников, поданных в новом порядке", – сказал он.

Сытник также отметил, что завершение судебной реформы и создание антикоррупционного суда должны стать "следующими этапами борьбы с коррупцией в Украине".

Как известно, по состоянию на 9 декабря ГПУ проверила около половині электронных деклараций народных депутатов и направила в Национальное агентство по предотвращению коррупции материалы по 53 декларациям, в которых были обнаружены несоответствия.