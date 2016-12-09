Суд арестовал экс-чиновника, у которого нашли часы с Путиным

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца экс-председателя правления "Киевэнергохолдинга" Юрия Бондаря, которого задержали в рамках расследования незаконного отчуждения пакета акций АК "Киевэнерго" стоимостью более 77 млн грн.



Такая мера суд избрал в пятницу, сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.



Указывается, что одновременно в качестве альтернативы суд установил Бондарю залог в размере 7 млн гривен.



Ему инкриминируют совершение преступления по статье "присвоение, растрата имущества или завладением путем злоупотребления служебным положением".



Как известно, прокуратура Киева в четверг вместе с Национальной полицией и СБУ в рамках дела о растрате государственных средств в особо крупном размере задержала экс-руководителя Киевэнергохолдинга Юрия Бондаря.



Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанный готовился к бегству на территорию т. н. "ДНР".



Также он продемонстрировал "найденные при обыске именные часы от Путина".



Украинская правда