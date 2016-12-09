ФСБ задержала крымчанина, который вывешивал на доме флаг Украины

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Пятница, 9 декабря 2016, 18:43

В оккупированном Крыму работники ФСБ задержали Владимира Балуха, известного своей проукраинской позицией.

Об этом в пятницу сообщает Крымская правозащитная группа, которой об этом сообщила жена Балуха.

Указывается, что утром 8 декабря сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка
Раздольненского района Крыма и провели 4-часовой обыск в доме Балуха и его матери. После обысков его задержали.

"Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сегодня должен был пройти суд по избранию меры пресечения в отношении активиста. На данный момент известно, что Владимир Балух находится в Раздольненском ИВС", - сказано в сообщении.

Как известно, местная крымская "власть" угрожала Балуху за размещение на своем доме таблички "Улица Героев Небесной сотни 18".

В апреле 2015 году у Балуха был обыск, во время которого с крыши дома снимали украинский флаг.

Темы: ФСБ Крым аннексия
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