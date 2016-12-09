ЕС планирует объединить безвиз Украины и Грузии в один пакет

Предоставление безвизового режима для Украины и Грузии может быть объединено в один пакет.

Об этом свидетельствуют внутренние документы ЕС, сообщается в статье на ЕвроПравде.

Стоит отметить, что в документах ЕС, которые оказались в распоряжении ЕвроПравды, "действительно является разная процедура по одобрению украинского и грузинского безвиза".

Однако, в соответствии с позиции ЕС "грузинский и украинский безвиз впоследствии должны объединиться".

Так, по решению комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) от 17 ноября техническая процедура с одобрения безвиза для Грузии, должна начаться, как только институты ЕС договорятся относительно параметров механизма приостановления.

Тогда как за аналогичными решение по Украине, для нашей страны эта процедура должна начаться, только когда институты ЕС завершат согласование механизма приостановления.

Однако, как отмечается в статье, в соответствии с ним (решений COREPER – ред..), наши страны "расходятся" сейчас, чтобы... снова "объединиться" в январе", ведь в тексте и украинского, и грузинского документов "есть также фраза о том, когда безвизовый режим вступит в силу".

В обоих документах говорится о том, что "это решение (об отмене виз – ред.) вступит в силу в тот же день, что и решение... о механизме приостановки".

То есть, другими словами, "Грузия пройдет процедуру утверждения скорее за Украину, но впоследствии нам вместе придется ждать "даты Х".

Стоит также добавить, что данный проект решения не содержит никаких индикативных дат.

Ранее сообщалось, что Грузия может получить безвиз с ЕС быстрее, чем Украина, поскольку триалог по визовой либерализации для Грузии, вероятно, состоится уже в следующую среду, 14 декабря, а для Украины - будет отложен.

Напомним, 8 декабря, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.

Подробнее о том, когда Украина может получить безвизовый режим с ЕС читайте в статье на ЕвроПравде: #когдабезвиз: внутренние документы ЕС об отмене виз для Украины и Грузии