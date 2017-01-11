Трамп о "компромате" РФ: мы живем в нацистской Германии?

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Среда, 11 января 2017, 15:47

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его противники на выборах распространяют фальшивые новости с целью "принизить значение его победы".

Так он прокомментировал в Twitter публикации СМИ о секретном приложение к докладу спецслужб с информацией о том, что Россия обладает компроматом на Трампа.

По его мнению, "спецслужбы не должны были допустить обнародования этой фальшивой новости".

"Последний выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?", – возмущается Трамп.

"Я с легкостью победил на выборах, сформировалось большое "движение", а нечестные противники пытаются унизить нашу победу фейковыми новостями", – отметил также избранный президент США.

Трамп открещивается от влияния России:

"Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я не имею никакого отношения к России – никаких сделок, ни кредитов, ничего!", – пишет он.

"Россия подтвердила, что непроверенный отчет, оплаченный моими политическими оппонентами, – это "сплошная и тотальная фабрикация, полный бред". Очень несправедливо!", – подчеркнул избранный президент.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что россияне располагают компрометирующей информацией о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

В Кремле заявления о наличии компромата на Трампа назвали "чушью".

Валентина Романенко, УП

Темы: США Трамп
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Комментарии — 1
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IP: 46.200.110.---sensor+211.01.2017 15:59
У Трупма уже нервный срыв похоже. Щото мне кажется до конца срока он не дотянет.
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